Kırşehir'de Gölette Boğulma Olayı: Irak Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Gölette Boğulma Olayı: Irak Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti
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Kırşehir'de serinlemek için gölete giren Irak uyruklu genç Omar Abdülletif Talib boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları yapıldı ve Talib'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kırşehir'de serinlemek için gölete giren Irak uyruklu genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na gelen Irak uyruklu Omar Abdülletif Talib, sıcak havadan bunalarak serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Talib'i gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı polis dalgıç ekipleri de bölgeye gönderildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Omar Abdüllatif Talib'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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