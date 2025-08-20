Kırşehir'de Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Kırşehir'de Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü İ.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlünün kıyafet değiştirerek tanınmamaya çalıştığı belirlendi.

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlü İ.K.'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde hükümlünün cezaevinden firar ettikten sonra kıyafet değiştirerek tanınmamaya çalıştığı ve Kaman istikametine doğru hareket ettiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheliyi Kaman karayolu üzerindeki bir köy yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan İ.K., cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
