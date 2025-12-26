Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 20 litre etil alkol ele geçirildi
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı operasyonda durdurulan bir araçta 20 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda; alkol üretiminde kullanılan toplam 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.K. isimli şahıs yakalanırken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa