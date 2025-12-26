Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 20 litre etil alkol ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda; alkol üretiminde kullanılan toplam 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.K. isimli şahıs yakalanırken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR