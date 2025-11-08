Kırşehir'de Dolandırıcılık Şüphesiyle Bir Kişi Yakalandı
Edinilen bilgiye göre Jandarma-Emniyet Ortak Uygulama Noktası'nda gerçekleştirilen denetim faaliyeti sırasında kimlik sorgulaması yapılan M.D.'nin 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklamaya yönelik aranmasının bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli; adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR