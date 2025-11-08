Haberler

Kırşehir'de Dolandırıcılık Şüphesiyle Bir Kişi Yakalandı

Kırşehir'de Dolandırıcılık Şüphesiyle Bir Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan denetimlerde, dolandırıcılık suçundan aranan M.D. isimli şahıs uygulama noktasında yakalandı. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda; 'dolandırıcılık' suçundan aranan şahıs uygulama noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma-Emniyet Ortak Uygulama Noktası'nda gerçekleştirilen denetim faaliyeti sırasında kimlik sorgulaması yapılan M.D.'nin 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklamaya yönelik aranmasının bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli; adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR

500

