Kırşehir'de Dolandırıcılık Şüphesiyle Bir Kişi Yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda; 'dolandırıcılık' suçundan aranan şahıs uygulama noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma-Emniyet Ortak Uygulama Noktası'nda gerçekleştirilen denetim faaliyeti sırasında kimlik sorgulaması yapılan M.D.'nin 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklamaya yönelik aranmasının bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli; adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR