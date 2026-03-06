Haberler

Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar: 3 kişi tutuklandı

Kırşehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini polis olarak tanıtmak suretiyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Kırşehir merkezli olarak Ankara ve Düzce illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.K., B.Ö. ve A.C.E. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
