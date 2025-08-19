Kırşehir'de Dolandırıcılara Operasyon: 3 Tutuklama

KIRŞEHİR'de kendilerini polis olarak tanıtıp emekli kadını dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kent merkezinde oturan E.M. adlı kadını telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, E.M.'ye evindeki ziynet eşyaları ve parayı, bir olayın aydınlatılması için incelenmek üzere 'polise teslim etmesi' gerektiğini belirtti. Bunun üzerine E.M., evine gelen kişiye yaklaşık 1 milyon 150 bin lira değerinde altın ve parasını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından Antalya, Yozgat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda N.E., E.K., İ.A., B.E. ve C.A. yakalanarak Kırşehir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., İ.A. ve C.A., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.