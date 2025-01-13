Kırşehir'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada M.E.E. (17) idaresindeki 34 EBU 224 plakalı otomobil bir ikametin duvarına çarparak devrilirken, sürücüsü de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KIRŞEHİR