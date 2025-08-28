Kırşehir'de Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde, daha önce husumet besleyen iki genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.Ç., 18 yaşındaki F.D.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı, hastaneye kaldırılan F.D. hayatını kaybetti. Olayla ilgili E.Ç. ve bir arkadaşı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde çıkan kavgada 18 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün meydana gelen olay; iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan E.Ç. (24) ile F.D. (18) arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle yaşandı. Kavga sırasında E.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla F.D.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.D.; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından cinayet şüphelisi E.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, olay yerinde bulunan ve E.Ç.'nin arkadaşı olduğu belirlenen H.K. de gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan incelemeler neticesinde, her iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yapılan yargılama sonucunda E.Ç. ve H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sonrasında ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtlarında ise tartışma anları anbean görülüyor. Görüntülerde gençler arasında tartışma çıktığı, çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavgada F.D.'nin yere düşmesinin ardından defalarca bıçakladığı görülüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı

Kulüp başkanına silahlı saldırı: Cinayetin sebebi ortaya çıktı
Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira

Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.