Haberler

Kırşehir'de ayarı düşük 53 altınla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de ayarı düşük altın bozdurarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kuyumcular bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli hareketler sergileyen İ.T. ve A.A. isimli kişiler polis tarafından yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 8 adet ayarı düşük tam altın ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin farklı kuyumculara ayarı düşük 7 tam altın sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise, ayarı düşük 38 tam altın, 859 bin 400 TL ve 11,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet işlemeleri tamamlanan İ.T., ve A.A., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı