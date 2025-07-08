Kırşehir'de Aranan Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kırşehir'de Aranan Hükümlü Operasyonla Yakalandı
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Kırşehir'de, 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.'nin saklandığı adresi belirledi. Şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen ekipler, Y.K.'nin balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığını belirledi. Jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu hükümlü, kısa sürede başka bir apartmanın bodrum katında saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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