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Kırşehir'de Baba Katli: Oğul Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

Kırşehir'de Baba Katli: Oğul Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde, babasının kendisine iftira attığını öne süren Y.E.A., tartıştığı babası N.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Y.E.A., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, babasıyla kendisine iftira attığı gerekçesiyle tartıştığı öğrenilen Y.E.A., babası N.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Y.E.A.'nın İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay, Kaman ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.A. ile babası N.A. arasında kendisine henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.A., babası N.A.'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Y.E.A.'nın Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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