Kırşehir'de 90 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir araçta 90 bin dal makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, 15 tepsi içerisinde toplam 90 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheli M.O. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı