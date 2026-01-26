Haberler

Kırşehir'de 88 suç kaydı bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de 88 suç kaydı bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de 88 suç kaydı ve 82 yıl 177 ay 300 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı.

Kırşehir'de 88 suç kaydı bulunan firari yakalandı.

Asayiş uygulamaları ve çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan bir şahıs yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'yaralama ve konut dokunulmazlığı' gibi suçlarıyla birlikte 88 suç kaydı ve 82 yıl 177 ay 300 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yakalanan F.A.; emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Fener taraftarı duyunca çıldıracak
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Bulabiliyorsanız bulun' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

"Bulabiliyorsanız bulun" deyip meydan okuyan genç kız için karar