Kırşehir’de 460 paket makaron ele geçirildi

Kırşehir'de polis durdurulan bir araçta yapılan aramada 460 paket doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 460 paket doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili T.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı