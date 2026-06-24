Kırşehir'de yasa dışı sitelere erişim engeli

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 37 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, 37 internet sitesinin yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik reklam ve yönlendirme içerikleri barındırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından internet siteleri hakkında Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesi kararı verildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı