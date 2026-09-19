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Kırşehir Boztepe'de kurt saldırısında mandırada iki hayvan telef oldu

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Kırşehir Boztepe'de kurt saldırısında mandırada iki hayvan telef oldu
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Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Çiğdeli köyündeki mandıraya giren kurtlar, içeride bulunan hayvanlara saldırdı. Saldırıda iki hayvan telef olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı bir mandıraya giren kurtların hayvanlara saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğdeli köyünde bulunan mandıraya giren kurtlar, içeride bulunan hayvanlara saldırdı. Yaşanan olay, mandıranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; kurtların mandıra içerisinde dolaştığı ve hayvanlara saldırdığı görüldü. Kurtların saldırısı sonucunda iki hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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