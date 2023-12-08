Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kırşehir Belediyesi, muhasebe müdürü ile birlikte 3 kişinin tutuklandığı 'zimmete para geçirme' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Belediye başkanı tarafından görevlendirilen muhakkikin raporunu detaylandırması için İçişleri Bakanlığı baş kontrolör görevlendirilmiştir.

Kırşehir Belediyesi, muhasebe müdürü ile birlikte 3 kişinin tutuklandığı 'zimmete para geçirme' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 tarihinde oluşan şüpheler üzerine Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından disiplin soruşturması yapmak üzere muhakkik görevlendirilmiştir. 27 Ocak 2023 tarihinde muhakkikin disiplin soruşturma raporu doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna memuriyetten çıkarılması konusunda belediye başkanlığınca yazı gönderilmiştir. Ayrıca belediye başkanlığımızca görevden uzaklaştırma kararı alarak memuru görevden uzaklaştırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Belediye başkanı tarafından görevlendirilen muhakkikin raporunu detaylandırması için İçişleri Bakanlığı baş kontrolör görevlendirilmiştir. Baş kontrolör 16 Ekim 2023 tarihinde belediyeye gelerek yaklaşık bir aylık süre ile raporu detaylandırıp bakanlığa rapor sunulması sonucunda 7 Aralık 2023 itibari ile gözaltılar olmuş ve 8 Aralık 2023 tarihinde mahkeme tarafından tutuklama kararı verilmiştir" denildi. - KIRŞEHİR