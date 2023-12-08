Üye Girişi
Haberler

Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kırşehir Belediyesi, muhasebe müdürü ile birlikte 3 kişinin tutuklandığı 'zimmete para geçirme' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Belediye başkanı tarafından görevlendirilen muhakkikin raporunu detaylandırması için İçişleri Bakanlığı baş kontrolör görevlendirilmiştir.

Kırşehir Belediyesi, muhasebe müdürü ile birlikte 3 kişinin tutuklandığı 'zimmete para geçirme' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 tarihinde oluşan şüpheler üzerine Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından disiplin soruşturması yapmak üzere muhakkik görevlendirilmiştir. 27 Ocak 2023 tarihinde muhakkikin disiplin soruşturma raporu doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna memuriyetten çıkarılması konusunda belediye başkanlığınca yazı gönderilmiştir. Ayrıca belediye başkanlığımızca görevden uzaklaştırma kararı alarak memuru görevden uzaklaştırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Belediye başkanı tarafından görevlendirilen muhakkikin raporunu detaylandırması için İçişleri Bakanlığı baş kontrolör görevlendirilmiştir. Baş kontrolör 16 Ekim 2023 tarihinde belediyeye gelerek yaklaşık bir aylık süre ile raporu detaylandırıp bakanlığa rapor sunulması sonucunda 7 Aralık 2023 itibari ile gözaltılar olmuş ve 8 Aralık 2023 tarihinde mahkeme tarafından tutuklama kararı verilmiştir" denildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı Aralık Yerel Haberler Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? 10 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mı olacak? Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Cumartesi MEB okullar tatil mi? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title