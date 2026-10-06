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Kırşehir Ahi Çarşısı'nda intihar girişiminde bulunan özel birey kurtarıldı

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Kırşehir Ahi Çarşısı'nda intihar girişiminde bulunan özel birey kurtarıldı
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Kırşehir Ahi Çarşısı'nda merdivenlerin bulunduğu bölüme çıkan özel birey, intihar girişiminde bulunması üzerine 112'ye bildirildi. Emniyet ve itfaiye ekiplerince güvenli şekilde indirilen özel birey, ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırşehir'de Ahi Çarşısı'nda merdivenlerin bulunduğu bölüme çıkan ve intihar girişiminde bulunan özel birey emniyet birimleri müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Ahi Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, engelli olduğu öğrenilen E.Ö.'nün merdivenlerin bulunduğu bölümde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, bir düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri tarafından havalı minder açıldı. Emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu E.Ö., bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi. İtfaiye aracıyla merdivenlerden indirilen E.Ö., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Ö., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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