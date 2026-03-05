Haberler

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada: 1 yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırımızı ışık ihlali yapan kapalı kasa kamyonetin otomobille çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsünün olayı anlatışı 2020 yılında kaza sonrası Türkiye'yi güldüren 'Zavadanak Bekir'in sözlerini hatırlattı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4077 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. nin kullandığı 68 BD 371 plakalı otomobil, İbrahim Sözen Caddesi'nde yapay şelale yönünde ileleyen Cemre A.'nın kullandığı 07 JJ 631 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve kapalı kasa kamyonetin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlenen kamyonet sürücüsü Cemre A. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zavadanak Bekir'i hatırlattı

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsünün olayı anlatışı 2020 yılında kaza sonrası diyaloğuyla yüzleri güldüren 'Zavadanak Bekir'in sözlerini hatırlattı. Sürücü G. D. "Ben kırmızı ışıkta duruyordum, yeşil yandı. Arabalarla beraber gidiyordum, kırmızı ışıktan gelen sürücü bana çarptı. Burada beni iki kere döndürdü, suçlu o" ifadelerini kullandı.

İftar saati nedeniyle caddede uzun araç kuyruğu oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

