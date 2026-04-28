Haberler

Kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis aracına çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de, kırımızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis aracına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçen Murat S. idaresindeki 34 MSM 658 plakalı hafriyat kamyonu, Sultangazi yönüne dönmek isteyen Erdoğan Ş. yönetimindeki 34 LDB 601 plakalı servis aracına çarptı.

Kazada servis aracı sürücüsü Erdoğan Ş. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun kırımızı ışıkta geçip, servis aracına çarptığı anlar ise başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler
Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında

Sopayla defalarca vurdu! Dehşete düşüren görüntüler
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu