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Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Haber Videosunu İzle
Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. B.S. idaresindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda bekleyen 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı. Kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü B.S. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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