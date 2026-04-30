Kırmızı ışık ihlali yapan İETT otobüsü çocuğu altına aldı: O anlar kamerada

Kırmızı ışık ihlali yapan İETT otobüsü çocuğu altına aldı: O anlar kamerada
Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ye çarptı.

Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ye çarptı. Otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklenen küçük kız, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuluna gitmek için trafik ışıklarınızda bulunan yaya geçidini kullanan Ecrin K., kendisine yeşil ışık yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir İETT otobüsü, hızını alamayarak küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Ecrin K., otobüsün altında kaldı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan Ecrin K., ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza anı ve panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerinde; otobüsün duramayarak çocuğa çarptığı ve küçük kızın otobüsün altında kaldığı anlar güvenlik kameraları tarafında kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, İETT şoförünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu