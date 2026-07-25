Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada motosiklet ve otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kırmızı ışık ihlalinden meydana gelen kazada motosiklet ve otomobil kavşak içinde çarpıştı. Olay anı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazada aynı zamanda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı