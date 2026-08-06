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Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası: Can Kaybı Yok

Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası: Can Kaybı Yok
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonet çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki 34 PTH 003 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca bir kamyonetle çarpıştı. Araçlarda büyük hasarın oluştuğu kazada kimsenin burnu dahi kanamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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