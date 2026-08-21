Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Adana'da hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan kırmızı bülten çıkarılan ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde; 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile arama kaydı çıkarılan ve aynı zamanda 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.

Şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen narkotik polislere, hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı