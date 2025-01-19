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Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

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Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile örgüt üyesi İbrahim Kaymak yakalandı. Barış Boyun suç örgütüyle bağlantısı bulunan Yılmaz ve Kaymak, Ermenistan'la başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın yakalandığını ve Ermenistan'la başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

BİRİ 15, DİĞERİ 6 YILDIR ARANIYORDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ercan Yılmaz'ın 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bildirildi. Ayrıca, Yılmaz'ın Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu aktarıldı. İbrahim Kaymak'ın ise 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan bir suçlu olduğunun belirtildiği açıklamada suç örgütü üyesi olduğu kaydedildi.

"TÜRK ADALETİNE HESAP VERMEK ÜZERE ÜLKEMİZE GETİRİLMİŞTİR"

Açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir

"SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFurkan inci:

sıkın kafalarına atın uçaktan ne getiriyorsunuz buraya

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Haber YorumlarıMustapha Kose:

birde bunlara hak hukuk adalet verirler .

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Eller kurbağa bacagina dönmüş,kimbilir kimlerin canini yaktiniz..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Helal Aslanlarima, yanlız tutunuz getirdinizde birde icerde bakmayalim.

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