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Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kırklareli merkez Pınar Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. İki otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Pınar Mahallesi'nde iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 39 ABZ 771 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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