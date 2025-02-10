Kırklareli'nde Zincirleme Kaza: 4 Araç Birbirine Girdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde E-5 karayolunda makas atarak ilerleyen bir sürücünün sebep olduğu zincirleme kazada 4 otomobil birbirine girdi. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçarken, 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında E-5 karayolu otogar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü, kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 4 otomobil birbirine çarparken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - KIRKLARELİ