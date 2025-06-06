Kırklareli'nde Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırklareli'nde Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kırklareli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Üç otomobilin karıştığı kazada, itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

Kırklareli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü,  3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B. B'nin idaresindeki 39 BB 801 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mehmet Kaldaş yönetimindeki 39 DH 500 plakalı otomobile çarptı. Aynı istikametten gelen 06 EAD 290 plakalı S.E. yönetimdeki otomobilde de çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 39 DH 500 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Kaldaş ve araçta bulunan M.K. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

39 DH 500 plakalı otomobilin sürücüsü Kaldaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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