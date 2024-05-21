Kırklareli'nde yol kenarında bulunan karaca tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde yol kenarında vatandaşlar yaralı karacayı fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) getirdi.

Tedavisinin ardından karaca doğal ortamına salındı. - KIRKLARELİ