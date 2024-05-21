Kırklareli'nde Yol Kenarında Bulunan Karaca Tedavi Altına Alındı
Pınarhisar ilçesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu. Jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne getirilen karaca, tedavi edildikten sonra doğal ortamına salındı.
Kırklareli'nde yol kenarında bulunan karaca tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde yol kenarında vatandaşlar yaralı karacayı fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) getirdi.
Tedavisinin ardından karaca doğal ortamına salındı. - KIRKLARELİ