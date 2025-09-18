Haberler

Kırklareli'nde Yaya Güvenliği İçin Denetim Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Yaya Güvenliği İçin Denetim Gerçekleştirildi
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevrelerinde yaya güvenliği için denetim yaparak sürücülere kuralları anlattı ve yaya geçidi çizgilerini boyadı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorulu oldukları bölgelerde yaya öncesi denetimi yaptı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerin okul çevrelerinde yaya öncesi denetimi yaptı. Denetimde Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Karayolları Bölge Şefliği işbirliğinde, yaya geçidi çizgileri boyandı. Ekipler sürücülere farkındalığının artması amacıyla yaya güvenliği ve uymaları gereken kurallar anlatarak broşür dağıttı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
