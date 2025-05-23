Kırklareli'nde Yavru Karaca Koruma Altına Alındı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde devriye esnasında yol kenarında yavru karacayı fark etti. Ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı. - KIRKLARELİ