Kırklareli'nde Yavru Karaca Koruma Altına Alındı

Kırklareli'nde Yavru Karaca Koruma Altına Alındı
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri, yol kenarında buldukları yavru karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi ve yavru hayvan koruma altına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde devriye esnasında yol kenarında yavru karacayı fark etti. Ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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