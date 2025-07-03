Kırklareli'nde Yangın: 500 Dekar Alan Zarar Gördü

Kırklareli'nde tarım arazisi ve ağaçlık alanda çıkan yangında 500 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Karıncak köyü yakınlarında buğday ekili bir arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Askeri personel, köylüler ile 2 yangın söndürme uçağının da destek verdiği yangın 5 saatlik çabayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 300 dekar tarım arazisi ve 200 dekar ağaçlık alan zarar gördü. - KIRKLARELİ