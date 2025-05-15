Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, çeşitli ilçelerdeki adreslerde yaptıkları aramalarda uyuşturucu madde, silah ve kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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