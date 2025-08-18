Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince 5 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler 5 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 adet sentetik ecza, 0.71 bonzai, 1 adet hassas terazi, 3 adet payp, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 24 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlana şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ