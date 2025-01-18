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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, evin bahçesinde uyuşturucu madde ve önemli miktarda altın ile para ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent merkezi ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler narkotik dedektör köpek yardımıyla evin bahçesinde gizlenmiş kavanoz içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, Reşat altını, yarım altın ile 86 bin 135 lira ele geçirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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