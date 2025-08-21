Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda esrar, metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 104 gram esrar, 61 gram metamfetamin, 12 gram afyon sakızı ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
