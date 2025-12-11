Haberler

Lüleburgaz'da narkotik operasyonunda 20 gözaltı: Uyuşturucu, kaçak içki ve 3 adet silah ele geçirildi

Lüleburgaz'da narkotik operasyonunda 20 gözaltı: Uyuşturucu, kaçak içki ve 3 adet silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lüleburgaz'da gerçekleştirilen operasyonla birlikte 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 20 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonunda, biri kurusıkı olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, gümrük kaçağı içki ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 20 kişi de gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, belirlenen adrese giriş yapan ekipler kapsamlı aramalar yaptı.

Operasyonda 330,09 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9,80 gram esrar, 23 adet sentetik ecza, 1 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 15 adet av tüfeği kartuşu, 27 şişe halinde 30.2 litre gümrük kaçağı rakı, 28 şişe halinde 28 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon neticesinde, dosya şüphelisi olan 20 hedef şahıs yakalanarak İ.D. isimli şahsın kadına karşı basit yaralama suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
title