Lüleburgaz'da narkotik operasyonunda 20 gözaltı: Uyuşturucu, kaçak içki ve 3 adet silah ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonunda, biri kurusıkı olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, gümrük kaçağı içki ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 20 kişi de gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, belirlenen adrese giriş yapan ekipler kapsamlı aramalar yaptı.

Operasyonda 330,09 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9,80 gram esrar, 23 adet sentetik ecza, 1 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 15 adet av tüfeği kartuşu, 27 şişe halinde 30.2 litre gümrük kaçağı rakı, 28 şişe halinde 28 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon neticesinde, dosya şüphelisi olan 20 hedef şahıs yakalanarak İ.D. isimli şahsın kadına karşı basit yaralama suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ