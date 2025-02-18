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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerden biri uyuşturucu maddeyi sobaya atarak imha etmeye çalıştı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı ve bir şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelerden biri uyuşturucu maddeyi sobaya atarak imha ederken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Şüpheliler S.B. ve O.B, eve baskın yapan polisleri fark edince, ilaçların bulunduğu uyuşturucu maddeyi sobaya atarak imha etmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri yanan sobadan uyuşturucu maddeyi çıkardı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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