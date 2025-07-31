Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 116.6 gram bonzai ve 20 gram sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda G.İ. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 116.6 gram bonzai ve 20 gram sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda G.İ., gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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