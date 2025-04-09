Kırklareli'nde Uyuşturucu ile Mücadele: 16 Operasyon, 22 Gözaltı

Kırklareli'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen ay 16 operasyon yapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Uğur Turan Mart ayında uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili 16 operasyon düzenlendiğini ve 22 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan Mart ayında güvenlik güçlerinin icraatlarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda vatandaşların huzuru için çalıştıklarını aktaran Turan, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Turan, terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarınla büyük mücadele verdiklerini belirterek "PKK/KCK'ya yönelik ilimizde 1 operasyon yapılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 2 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonda 1 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi de tutuklanmıştır. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik, siber suçlar gibi olaylarda emniyet ve jandarmamız tarafından 90 kişi yakalanmış ve ifade için aranan 158 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Organize Suçlar kapsamında ilimizde 1 operasyon gerçekleştirilmiş, 1 organize suç çetesi çökertilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçu kapsamında 16 operasyon düzenlendi bu operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'unun tutuklandı" dedi.

Düzensiz göçe de değinen Turan, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 11 şahıs tutuklanmış ve 14 araca el konulmuştur" diye konuştu.