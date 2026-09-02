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Kırklareli'nde Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Kırklareli'nde Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı
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Kırklareli Pınar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazada sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil park halindeki araca çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 31 Ağustos günü Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anını anlatan vatandaş Zeki Çerkez, "Geçen gün burada bir kaza yaşandı. Anayolda seyir halindeki bir araba, kaldırıma çıkıp park halinde duran arabaya çarptı. Kazada sadece otomobil sürücüsü yaralandı, ölü yoktu. Ambulans da gelip yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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