Haberler

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi, sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi. Sürücü hafif yaralanırken, araçta bulunan yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil tarlaya girerken sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.H. idaresindeki 39 MA 0332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişiden yolcu kazayı yara almadan atlatırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü B.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Dilek İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntüsü olay oldu

Dilek İmamoğlu'ndan duruşmaya damga vuran hareket
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı