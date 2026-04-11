Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan dört kişi hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Emine Kaya'nın cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi.
Kırklareli'nde bulunan bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.
Yaşanan kaza, 10 Nisan Cuma günü Kırklareli'nin Vize ilçesi Ahmetbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki otomobil ile M.B.K. idaresindeki otomobil Ahmetbey kavşağı mevkiinde çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırırken Emine Kaya isimli yolcunun ise hayatını kaybettiğini belirledi.
Emniyet Kaya'nın cenazesi 11 Nisan Cumartesi günü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - KIRKLARELİ