Kırklareli'de sınır kapısı yolunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Dereköy Sınır Kapısı yönünden Kırklareli istikametine giden otomobil, Koruköy sapağı yakınında ana yola çıkan otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinin motoru araziye, araçta bulunan kişiler de yola savruldu.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası karayolunda jandarma ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ