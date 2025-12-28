Haberler

Kırklareli'de sınır kapısı yolunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dereköy Sınır Kapısı yönünden Kırklareli istikametine giden otomobil, Koruköy sapağı yakınında ana yola çıkan otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinin motoru araziye, araçta bulunan kişiler de yola savruldu.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolunda jandarma ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

