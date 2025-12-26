Haberler

Pınarhisar'da trafik kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Ceylanköy ile Ataköy arasında seyir halindeki 34 JD 5369 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

