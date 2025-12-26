Pınarhisar'da trafik kazası: 2 yaralı
Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Ceylanköy ile Ataköy arasında seyir halindeki 34 JD 5369 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa