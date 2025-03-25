Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde Ümit D. yönetimindeki 39 ADA 415 plakalı otomobil ile Erhan Gökdağlı idaresindeki 39 AT 959 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralana iki sürücüyü Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü. Sürücülerden Erhan Gökdağlı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ