Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 88 Sürücüye Ceza
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan trafik denetiminde, kuralları ihlal eden 88 sürücüye cezai işlem uygulandı. 10 ayrı bölgede yapılan denetimlerde 330 araç sorgulandı.
Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 88 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'da İlçe Emniyet Müdürlüğünce trafik denetimi yapıldı. İlçe genelinde 10 ayrı bölgede yapılan denetimde 330 araç sorgulandı.
Denetimde kuralları ihlal ettiği belirlenen 88 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerinde aralıksız devam edeceğini belirtildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa