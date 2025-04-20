Kırklareli'nde Süs Havuzunda Elektrik Çarpması: 4 Yaralı
Kırklareli'nde bir çay bahçesinde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan 3 kişi elektrik akımına kapıldı. Olayda 1'i çocuk 4 kişi yaralandı ve kritik durumdalar.
Kırklareli'nde süs havuzunda elektriğe kapıldılar : 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesinde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkında 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 1'i çocuk 4 kişi elektrik akımına kapıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.