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Kırklareli'nde Süs Havuzunda Elektrik Çarpması: 4 Yaralı

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Kırklareli'nde bir çay bahçesinde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan 3 kişi elektrik akımına kapıldı. Olayda 1'i çocuk 4 kişi yaralandı ve kritik durumdalar.

Kırklareli'nde süs havuzunda elektriğe kapıldılar : 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesinde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkında 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 1'i çocuk 4 kişi elektrik akımına kapıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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