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Kırklareli'nde Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada İlkay Çetinkaya hayatını kaybetti. İki sürücü arasında çıkan tartışma sonucunda E.A. tarafından vurulan Çetinkaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırklareli'nde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İlkay Çetinkaya yönetimindeki otomobil ile E.A. idaresindeki otomobil bir sokakta karşı karşıya geldi. İlkay Çetinkaya, E.A.'nın ters yönden geldiğini söyleyerek, sürücüden aracını geriye çekmesini istedi. Bunun üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı. Otomobilinde bulunan silahı alan E.A., Çetinkaya'yı vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan İlkay Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli Hürriyet Haberler

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